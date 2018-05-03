В Кремле выразили надежду на добрые и конструктивные отношения с Арменией

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение добрых союзнических отношений с Арменией, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Кремль желает армянской стороне урегулировать политическую ситуацию в стране, как можно скорее, а также надеется на то, что все процессы внутри страны останутся в конституционных рамках.

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«Также мы надеемся на то, что в любом случае союзнические, добрые и конструктивные двусторонние российско-армянские отношения будут оставаться константой как для внешней политики нашей страны, так и для внешней политики Еревана», — сказал Песков.

Ранее и.о. министра культуры Армении Армен Амирян ушел в отставку.