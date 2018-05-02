Парламент назначил дату второго тура выборов премьера Армении

Спикер Национального собрания Ара Баблоян сообщил, что второй тур выборов премьер-министра Армении состоится на специальном заседании парламента 8 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента.

«Согласно регламенту Национального собрания (парламента), вопрос избрания премьер-министра будет рассмотрен 8 мая в 12.00 (11.00 мск) на специальном заседании НС», — говорится в заявлении Баблояна.

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Накануне за кандидатуру лидера нынешнего оппозиционного движения Армении Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны проголосовало только 45 депутатов при необходимых 53 голосах, следовательно, он не был избран. Если и со второй попытки — в течение недели — премьер так и не будет избран, парламент Армении должен быть распущен.

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