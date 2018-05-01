Доминиканская Республика порвала связи с Тайванем и установила дипотношения с Китаем

Доминиканская Республика разорвала связи с Тайванем и установила дипломатические отношения с Китаем, передает Reuters со ссылкой на заявление главы МИД КНР Ван И.

Власти Тайваня, которые долгое время были союзниками Доминиканы, осудили данное решение. По мнению тайваньского министра иностранных дел Джозефа Ву, в Доминиканской Республике приняли такое решение под давлением со стороны Китая.

В 2017 году сообщалось, что сенат Доминиканской Республики рассматривает варианты по введению в стране системы tax free. Как стало известно, если власти примут соответствующий законопроект, туристы смогут вернуть ранее уплаченный налог на покупки общей стоимостью от $75 до $700.