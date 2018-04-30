Пашинян официально стал кандидатом в премьеры Армении

Парламентская фракция «Елк» официально выдвинула лидера протестов в Армении Никола Пашиняна кандидатом на пост премьер-министра страны, заявил представитель фракции Арарат Мирзоян, передает РИА «Новости».

«Фракция предложила кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Сегодня «Елк» проведет встречи с тремя остальными фракциями парламента, в том числе с правящей Республиканской партии Армении (РПА)», — сообщил Мирзоян.

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Он также выразил свою уверенность в том, что все депутаты, переживающие за будущее страны, отдадут свой голос в поддержку Пашиняна.

Ранее сообщалось, что лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников 30 апреля на время прекратить акции гражданского неповиновения.