Посаженный Макроном и Трампом дуб пропал с лужайки Белого дома

Молодой дуб, посаженный на лужайке у Белого дома президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, исчез, сообщает Daily Mail.

Издание публикует снимки, на которых на лужайке видна только трава и нет никаких следов саженца.

Комментариев Белого дома по поводу исчезновения дерева пока не поступало.

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Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прибыл в США. Визит президента Франции продлился три дня, Макрон обсудил с Дональдом Трампом двусторонние отношения, вопросы безопасности и торговли.

Трамп и Макрон посадили дуб неподалеку от Белого дома. Кроме того, Трамп на встрече с Макроном указал на перхоть на плече своего коллеги и, смеясь, стряхнул ее.