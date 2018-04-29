Лидер армянской оппозиции провел переговоры с президентом страны

Лидер протестного движения в Армении Никол Пашинян обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном внутриполитическую ситуацию. Об этом политик написал в своем фейсбуке.

«Встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном. Мы обсудили последние события во внутренней политической ситуации и пути их решения», — написал Пашинян.

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Подробностей переговоров политик не привел.

Ранее сообщалось, что врио премьера Армении Карен Карапетян отказался от переговоров с Пашиняном. Он посчитал, что такие переговоры не будут продуктивными, так как оппозиция будет «диктовать повестку». Также ранее Пашинян поделился своими взглядами на отношения Армении с Россией.