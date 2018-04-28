В Баку отказались подключаться к санкциям Запада против России

Азербайджан не подключается к санкциям и соглашениям Запада против России, Ирана и Турции, но давление на республику есть, передает РИА «Новости» заявление помощника президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанова.

«Азербайджан не подключается к кампаниям, санкциям Запада, не позволяет использовать свою территорию в качестве плацдарма для других стран. Азербайджан не участвует в проектах, санкциях, соглашениях против дружеских народов России, Ирана и Турции. Но есть достаточная пропаганда, подстрекательство, давление», — рассказал он.

Ранее первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для физических лиц за исполнение санкций США на территории России может быть внесен на рассмотрение в Госдуму в мае.