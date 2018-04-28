Умер экс-президент Гватемалы Альваро Арсу Иригойен

Бывший президент Гватемалы и мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу Иригойен скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщил действующий президент Гватемалы Джимми Моралес.

«Гватемала потеряла великого человека, который посвятил всю свою жизнь служению. Политик, лидер и настоящий друг»,— написал Моралес в твиттере.

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По данным Reuters, Арсу умер в больнице.

Альваро Арсу возглавлял Гватемалу с 1996 года по 2000 год. Он известен подписанием мирного соглашения правительства страны с партизанской группировкой «Гватемальское национальное революционное единство». Благодаря этому в Гватемале закончилась гражданская война, которая длилась 36 лет. С 2012 года Арсу занимал пост мэра одноименной столицы страны.