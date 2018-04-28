Обозреватель Bloomberg: Россия страна второго сорта
Обозреватель Bloomberg Илан Лейк заявил, что Россию необходимо считать страной второго сорта. Об этом сообщается на сайте издания.
По его словам, Россия «как термит» подтачивает и дискредитирует международные организации.
«Это можно наблюдать в СБ ООН, где российское вето защитило сирийского диктатора от ответственности за применение «химоружия», — подчеркнул Лейк.
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Он также добавил, что Запад должен «выгнать Россию» из комиссий, рабочих групп и комитетов, связанных с обеспечением соблюдения международного права.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что «холодная война» вернулась.