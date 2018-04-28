В сенате США предложили вручить Трампу Нобелевскую премию мира

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп достоин Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Fox News.

«Дональд Трамп убедил КНДР и Китай, что он серьезно настроен на перемены. Мы еще не достигли их, но если они произойдут, то президент достоин Нобелевской премии мира», — сказал Грэм.

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Он также подчеркнул, что агрессивная позиция Трампа помогла вернуть Северную Корею за стол переговоров.

Ранее сообщалось, что Трамп в третий раз оказался в числе претендентов на получение Нобелевской премии мира.

Как отмечалось, поводом для выдвижения стала приверженность американского президента идеологии борьбы за мир при помощи силы.