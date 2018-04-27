Трамп на встрече с Меркель заявил о желании поладить с Россией

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил о желании «поладить с Россией», сообщает РИА «Новости».

«Я уже много раз говорил, что не было никого, кто был бы жестче по отношению к России, чем я. С учетом сказанного, если бы мы смогли поладить с Россией, то это было бы хорошо, а не плохо», — сказал Трамп.

Ранее комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал доклад о предполагаемом вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Трамп, комментируя доклад, заявил, что развязанную против него «охоту на ведьм» необходимо прекратить.