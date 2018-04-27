Мун Чжэ Ин предложил соединить железные дороги двух Корей
Президент Южной Кореи Мун Чж Ин во время межкорейского саммита предложил создать скоростное железнодорожное сообщение между странами, передает РИА «Новости».
«Если соединить железные дороги [КНДР и Южной Кореи] можно будет пустить скоростные поезда», — процитировал слова Мун Чжэ Ина представитель главы Республики Корея во время брифинга после первого раунда межкорейских переговоров.
Также он выразил надежду, что вместе с главой КНДР Ким Чен Ыном однажды посетит священную гору Пэктусан на границе с Китаем. Вулкан Пэктусан связан с легендой о происхождении корейского народа.
Ранее Ким Чен Ын назвал цель переговоров с Южной Кореей. По его словам, он приехал, «чтобы положить конец конфронтации».
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.
Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение.