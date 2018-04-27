Завершился первый раунд переговоров между КНДР и Южной Кореей

Утренняя часть переговоров между главой КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея завершилась, северокорейский лидер покинул территорию Южной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

В данный момент главы государств прервались на обед.

Ким Чен Ын вернулся на территорию Северной Кореи в своем лимузине. Сообщается, что машину северокорейского лидера сопровождали охранники.

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Во время саммита главы стран обсудят вопросы денуклеаризации Корейского полуострова, перспективы улучшения отношений между странами, а также возможное воссоединение. Ожидается, что по итогам переговоров будет подписано двустороннее соглашение.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи пхеньянскую лапшу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию саммита КНДР и Республики Корея.