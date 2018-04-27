Джина Хаспел назначена исполняющей обязанности директора ЦРУ

Джина Хаспел стала исполняющей обязанности директора ЦРУ после того, как Майк Помпео вступил в должность государственного секретаря США. Об этом сообщается в твиттере ЦРУ.

«Заместитель директора Джина Хаспел отныне исполняет обязанности директора Центрального разведывательного управления США», — говорится в сообщении, которое размещено в твиттере.

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В заявлении также приводятся слова Хаспел. Она отмечает, что «ждет с нетерпением», когда присоединится к команде президента США Дональда Трампа, чтобы заниматься вопросами национальной безопасности.

Ранее стало известно, что Майк Помпео вступил в должность главы Госдепа США.

Также ранее СМИ рассказывали, почему Хаспел прозвали «кровавой Джиной».