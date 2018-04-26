Постпред США при ОЗХО уговаривал партнеров не ходить на брифинг России

Постоянный представитель США при ОЗХО «ложился костьми», чтобы его коллеги не пришли на организованный российской и сирийской делегациями брифинг по ситуации в городе Дума, передает РИА «Новости» заявление постоянного представителя России при ОЗХО Александра Шульгина.

«Откровенно скажу — западных партнеров на брифинге как таковых не было. Ни французов, ни американцев, ни англичан. Кроме того, они сделали все возможное, американский постпред здесь костьми ложился для того, чтобы отговорить других своих союзников от участия в этом брифинге», — сказал он.

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Дипломат объяснил это тем, что «они боятся посмотреть правде в глаза, боятся видеть маленького Хасана, который разоблачит их ложь».

Ранее организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) порекомендовала России отложить брифинг со свидетелями предполагаемой химатаки в сирийской Думе.