МИД России потребовал от США вернуть все объекты дипломатической собственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва требует от Вашингтона вернуть все объекты российской собственности, захваченные в США. Об этом Захарова сказала в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что здание генконсульства и резиденция генконсула не принадлежат США, а арендованы у Санкт-Петербурга.

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«Со своей стороны настаиваем на возвращении всех шести объектов российской собственности, захваченных в США. Нас туда не пускают даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД России, ничего подобного в истории российско-американских отношений еще не случалось.

«Налицо очередное грубейшее нарушение со стороны США основополагающих международно-правовых норм», — добавила Захарова.

Ранее в Госдепе США прокомментировали проникновение американских сотрудников в здание российского генконсульства в Сиэтле.