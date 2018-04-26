В Госдепе объяснили свое проникновение в здание генконсульства России в Сиэтле

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт прокомментировала проникновение американских сотрудников в здание генконсула России в Сиэтле и назвала это «ответными мерами» на политику российских властей. Об этом она написала в твиттере.

«Сегодня чиновники госдепартамента прошлись по зданию (генконсульства) в Сиэтле, чтобы подтвердить, что оно было освобождено. Мы будем обеспечивать и поддерживать его в соответствии с нашими обязанностями. Никакого вторжения, просто твердый, законный ответ на продолжающееся возмутительное поведение России», — написала Науэрт.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что действия американских властей, которые санкционировали вторжение в российское генеральное консульство, можно назвать недружественными и антироссийскими.