Джордж Буш-старший покинул реанимацию

Экс-президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-старшего перевели из реанимации в обычную палату. Об этом написал официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт в своем твиттере.

«Президента Джорджа Г. У. Буша перевели из отделения интенсивной терапии в Методистской больнице Хьюстона в обычную палату, ожидается, что он будет находиться здесь еще несколько дней. Он находится в сознании и разговаривает с персоналом больницы, членами семьи и друзьями и его доктора очень довольны его прогрессом [в лечении]», — написал Макграт.

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Также представитель написал, что Буш-старший благодарит всех за молитвы и добрые пожелания.

Ранее сообщалось, что Буша-старшего госпитализировали из-за заражения крови.