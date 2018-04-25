Лидера оппозиции Пашиняна выдвинули на пост премьера Армении

Оппозиционная фракция «Елк» выдвинула на пост премьер-министра Армении кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на заявление фракции.

«Фракция решила выдвинуть на пост премьер-министра Армении Никола Пашиняна», — говорится в сообщении.

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Ранее Пашинян заявил, что готов стать премьер-министром страны.

Также стало известно, что оппозиция требует «безоговорочной капитуляции» правящей партии Армении.

Как отмечалось, Пашинян призвал своих сторонников продолжать митинг в Ереване до тех пор, пока власти Армении не выполнят их требования.