Посольство России указало на странности британских СМИ в связи с делом Скрипалей

Посольство России в Лондоне указало на ряд странностей в работе британских СМИ в связи с освещением событий, связанных с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, передает РИА «Новости».

«Честно сказать, британские СМИ с самого начала этой истории заняли несвойственную им позицию. Вместо попыток выяснить истину, они занялись трансляцией однобокой позиции правительства и многочисленных не поддающихся проверке утечек. Посудите сами: британские журналисты до сих пор не попытались взять интервью у выписавшейся из больницы Юлии Скрипаль, посетить больницу в Солсбери, где якобы все еще находится ее отец, запросить у властей фотографии или иные свидетельства того, что Сергей и Юлия Скрипали живы и находятся в том положении, о котором заявляется официально», — заявилпредставитель посольства.

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По его словам, такому поведению британских СМИ может быть два объяснения — журналисты находятся под жестким контролем, либо осуществляют самоцензуру.

«Ни то, ни другое нас бы не удивило», — добавил он.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила Солсбери безопасным городом.