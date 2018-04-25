Трамп похвалил Меланью за организацию приема в честь Макрона

Президент США Дональд Трамп в твиттере похвалил свою жену Меланью за организацию приема в честь французского лидера Эммануэля Макрона.

«Первая леди США проделала потрясающую работу по приему президента Франции Эммануэля Макрона и его супруги Бриджит. Каждая деталь была исполнена превосходно», — написал Трамп.

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По его словам, столовая Белого дома никогда не была более красивой и «Вашингтон в возбуждении от того, какую потрясающую работу проделала Меланья».

Ранее сообщалось, что Трамп совместно с Макроном посадили дуб неподалеку от Белого дома.

На церемонии также присутствовали первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон. Отмечается, что саженец дуба Макрон и его жена привезли с собой из Франции.