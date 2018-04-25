Генпрокуратура запросила у Британии материалы по делу Глушкова

Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что ведомство запросило у властей Великобритании копии материалов дела о гибели соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В запросе российский следственный орган ходатайствует о предоставлении копий материалов расследования, проводимого по данному факту компетентными органами Великобритании, а также иных документов и информации, имеющих значение для установления обстоятельств гибели российского гражданина», — сказал Куренной.

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По его словам, уголовное дело расследуется следственными органами России по признакам преступления «убийство», в связи с сообщениями об обнаружении в Лондоне трупа Глушкова со следами насильственной смерти.

Ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко попросил Скотланд-Ярд организовать встречу с главой ведомства Крессиде Дик, на которой он намерен обсудить дело Глушкова.