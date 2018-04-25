Песков: в Кремле внимательно отслеживают ситуацию в Армении

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле продолжают следить за ситуацией в Армении, передает РИА «Новости».

«По-прежнему мы считаем, что это внутреннее дело, и надеемся, что наши армянские друзья смогут урегулировать эту ситуацию и выйти на устойчивую конструкцию и на консенсусное решение уже в ближайшее время. Мы очень внимательно продолжаем отслеживать эту ситуацию», — заявил Песков.

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Ранее Песков рассказал, что в Москве надеются на сохранение стабильности в Армении.

«Мы надеемся, что в стране будет сохраняться порядок, стабильность, и что в самое ближайшее время, в обозримой перспективе появятся какие-то очертания политической конфигурации, которая, скажем так, станет консенсусом всех сил, которые представляют армянский народ», — отметил Песков.