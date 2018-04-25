Пушков призвал Совет Европы подумать, как вернуть Россию

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление генсекретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о возможном введении мер против России. Об этом Пушков написал в твиттере.

«ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой», — отметил Пушков.

Ранее Ягланд заявил, что из-за невыплаты Россией взносов в бюджет Совета Европы организация может принять антироссийские меры. По словам генсека, без денег Турции и России СЕ продержится максимум до конца 2019 года.