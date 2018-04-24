Глава МИД ФРГ выступил за переосмысление политики международной безопасности
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что необходимо переосмыслить мировую политику в сфере безопасности. Об этом сообщает Deutsche Welle.
«Мы должны делать ставку на предотвращение, а не на вмешательство. Мы не должны заниматься конфликтами только после того, как они появились на первых страницах печати», — сказал Маас.
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Он также добавил, что не следует мириться и с замороженными конфликтами.
По словам Мааса, также необходимо стремиться «к разоружению вместо наращивания вооружений».
Ранее Маас заявил о необходимости усиления давления на Россию.