Трамп: Ким Чен Ын был очень открыт и честен

Президент США Дональд Трамп заявил, что расценивает действия лидера КНДР Ким Чен Ына, заявившего о готовности свернуть северокорейскую ядерную программу, как открытые и честные, передает CBS.

«Ким Чен Ын был действительно очень открыт и, я думаю, честен, из того, что мы видели», — сказал Трамп.

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Он также заявил, что планирует провести встречу с Ким Чен Ыном «очень скоро», так как северокорейская сторона выразила желание провести встречу как можно скорее, назвав это решение хорошим для всего мира.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США снимут санкции с КНДР, когда увидят конкретные действия северокорейских властей по денуклеаризации.