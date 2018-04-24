Эксперт: Саргсян перегнул с задержанием оппозиционеров

Политолог, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа МГИМО Николай Силаев заявил, что отставку главы правительства Армения спровоцировало задержание лидера оппозиции Никол Пашиняна, передает НСН.

«Мне кажется, что последней каплей стало задержание депутатов. Я не думаю, что Никол Пашинян – это чрезмерно популярная фигура в Армении. Я не думаю, что он рассматривается, как глава государства в будущем кем бы то ни было. Но, мало того, что Саргсян обещал уйти, а не ушел, так он еще и задерживает депутатов.

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Это переводит ситуацию из русла обычного для Армении политического протеста, в русло выяснения вопросов о том, что собственно властям позволено, что Саргсяну позволено. Люди решили, что это с его стороны перебор. Это вызвало стихийный рост протестов и закончилось в итоге так, как закончилось. Передавил, пережал», — отметил эксперт.

Глава правительства Армении Серж Саргсян ушел в отставку спустя неделю после вступления в должность. Против его назначения активно выступала оппозиция, которую возглавляет лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» и один из лидеров партийного альянса «Елк» Никол Пашинян.