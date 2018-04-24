Эксперт: сейчас Макрон занимается восстановлением европейского и мирового влияния Франции

Российский политический эксперт Павел Святенков считает, что в настоящее время Эммануэль Макрон занимается восстановлением европейского и мирового влияния Франции, передает ФАН.

Прибывший с официальным визитом в Вашингтон президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и США несут особую ответственность перед мировым сообществом. Лидер французского государства также отметил, что обе страны, по его мнению, являются «гарантами современного принципа многосторонности в международных отношениях». Визит в США лидера Франции приурочен к 250-летию французско-американских отношений. Макрон будет участвовать в ряде официальных церемоний, включая ужин в Белом доме, где глава Парижа проведет переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«За последние десятилетия Франция очень сильно просела и потеряла свое влияние как в Европе, так и во всем мире. Это связано с объективными процессами — экономически Франция не так сильна, поэтому Макрон пытается наверстать ситуацию дипломатическим путем. Недавно выяснилось, что традиционный союз, ну или, во всяком случае, хорошие отношения с Российской Федерацией были потеряны и никакой замены им нет», — сказал эксперт.