В Совфеде обвинили Лукашенко в постоянном недовольстве Россией

Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский рассказал, с чем связаны ограничения в отношении белорусских поставщиков молочной продукции, на которые указал президент Белоруссии, передает НСН.

«Мы и так в нефтепродуктах ему (Александру Лукашенко) уступаем, и по сельхозтехнике и сельхозпродукции у него преференции, он использует наш рынок. Мне кажется, что и так Белоруссия очень много получает от нашей страны.

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Но Батьке что не дай, ему все мало. Это старая практика – постоянно быть недовольным, чтобы пытаться что-то у нас выторговать. «Дали одно, а дайте еще!». Это уже обычная для Белоруссии манера поведения», — заявил сенатор.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в попытках блокировать доступ белорусских продуктов на рынок. В послании Национальному собранию он заявил о «баталиях», которые происходят между странами на рынке молочной и мясной продукции.