Израиль поможет первым десяти странам, которые перенесут посольства в Иерусалим

Власти Израиля подготовят решение об оказании поддержки первым десяти странам, которые примут решение о переносе своих посольств из Тель-Авива в Иерусалим, заявил министр по делам Иерусалима и культурного наследия, а также экологии Зеев Элькин, передает РИА «Новости».

«Готовится решение правительства, в рамках которого Израиль поможет первым десяти странам. Это будет включать и выделение земельных участков, и возможную финансовую помощь, (Израиль) создаст им льготный режим для переезда в Иерусалим», — сказал Элькин.

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Он также отметил, что Гватемала планирует открыть свое посольство в Иерусалиме 16 мая, через два дня после аналогичного шага со стороны США.

Ранее стала известна дата открытия посольства США в Иерусалиме.