Россия в ОЗХО получила от Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля
Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия сообщило о предоставлении британской стороной ответов на вопросы по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает ТАСС.
«Вчера вечером постпредство через Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия получило ответы от британской стороны. В настоящее время мы изучаем полученные материалы», — сказал представитель миссии.
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В представительстве не стали комментировать содержание самих ответов.
Ранее сообщалось, что отравить Скрипалей мог бывший агент ФСБ «Гордон», пользовавшийся вымышленным именем «Михаил Савицкис».