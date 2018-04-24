Россия в ОЗХО получила от Британии ответы на вопросы по делу Скрипаля

Постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия сообщило о предоставлении британской стороной ответов на вопросы по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, передает ТАСС.

«Вчера вечером постпредство через Технический секретариат Организации по запрещению химического оружия получило ответы от британской стороны. В настоящее время мы изучаем полученные материалы», — сказал представитель миссии.

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В представительстве не стали комментировать содержание самих ответов.

Ранее сообщалось, что отравить Скрипалей мог бывший агент ФСБ «Гордон», пользовавшийся вымышленным именем «Михаил Савицкис».