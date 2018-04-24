Госпитализирован Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший экстренно госпитализирован из-за заражения крови, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на официального представителя семьи Бушей Джима Макграта.

«Он реагирует на лечение и, по-видимому, восстанавливается. Мы будем предоставлять дополнительную информацию по обстоятельствам», — сказал Макграт.

Отмечается, что Буш-старший был госпитализирован в воскресенье, через день после похорон его жены Барбары. Барбара Буш скончалась 18 апреля в возрасте 92 лет.