Пушков прокомментировал заявление Климкина о живущих в России украинцах

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киев прорабатывает идеи по возвращению 3 млн украинцев, живущих в России. Об этом Пушков написал в твиттере.

«Киев готовится вернуть на Украину 3 млн украинцев, работающих в России? Полная утопия. Чем же киевские власти их будут кормить? Разве что [президент Украины Петр] Порошенко раздаст им свои миллиарды... Иначе вернутся они из России — и сразу на майдан», — отметил Пушков.

Ранее сообщалось, что Климкин назвал «печальной» ситуацию, при которой три миллиона украинцев живут и работают в России.