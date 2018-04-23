МИД России раскритиковал доклад Госдепа по правам человека

МИД России отметил, что доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в мире изобилует политизированными оценками и грубыми идеологизированными штампами. Об этом говорится в комментарии ведомства.

В МИДе констатировали, что Вашингтон не смог отказаться от «русофобских стереотипов».

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«Так, раздел, посвященный России, подготовлен в априори негативистском ключе и без учета неоднократно дававшихся российской стороной основательных разъяснений как публично, так и на профильных международных правозащитных площадках по конкретным темам обеспечения прав человека в Российской Федерации», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в МИДе указали, что в докладе Госдепа ответственность за деградирующую ситуацию с правами человека на Украине «фактически перекладывается на Россию».

«Вместе с тем вновь за рамками доклада по-прежнему оказывается весьма неблагоприятная ситуация с правами человека, демократией и верховенством права в США. Игнорируются нарастающие системные проблемы, включая закоренелую расовую дискриминацию, небывалый размах ксенофобских идей и деятельности экстремистских организаций», — говорится в сообщении.

Ранее Госдеп назвал Россию «силой нестабильности» и обвинил в нарушении прав человека.