Правительство Армении ушло в отставку
Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, принял отставку правительства, сообщается на сайте главы государства.
«Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения», — сообщается на сайте президента.
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Ранее сообщалось, что временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян.
Также ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении.
«Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — сказал политик.
Позже экс-премьер заявил, что он «был не прав».