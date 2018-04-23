Правительство Армении ушло в отставку

Армен Саркисян во время теледебатов на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, 2013 год Игорь Руссак/РИА «Новости»

Президент Армении Армен Саркисян в понедельник, 23 апреля, принял отставку правительства, сообщается на сайте главы государства.

«Руководствуясь статьей 130 Конституции, принять отставку правительства Республики Армения», — сообщается на сайте президента.

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Ранее сообщалось, что временно исполняющим главы правительства Армении стал вице-премьер страны Карен Карапетян.

Также ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении.

«Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — сказал политик.

Позже экс-премьер заявил, что он «был не прав».