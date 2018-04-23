Володин высказался об отставке Саргсяна

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что отставка премьер-министра Армении Сержа Саргсяна является внутренним делом государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Суверенное дело этого государства», — сказал Володин в ответ на просьбу прокомментировать отставку Саргсяна.

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова также отреагировала на ситуацию в Армении.

Ранее Серж Саргсян объявил об отставке с поста премьера Армении.

«Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — сказал политик.

Позднее врио премьера Армении назначили заместителя Саргсяна Карена Карапетяна.