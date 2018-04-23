Захарова отреагировала на ситуацию в Армении

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне событий в Армении назвала народ страны великим. Об этом она написала в фейсбуке.

«Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, — великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!» — отметила Захарова.

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23 апреля спустя десять дней протестных выступлений в Армении пост премьер-министра покинул Серж Саргсян.

Позднее врио премьера Армении назначили заместителя Саргсяна Карена Карапетяна.