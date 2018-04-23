Саргсян ушел в отставку с поста премьера Армении

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Премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел в отставку, сообщает Sputnik.Армения.

Сообщается, что решение было официально обнародовано 23 апреля.

Отставка главы правительства произошла на фоне многодневных массовых акций протеста в столице Армении и других городах страны.

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Портал News.am опубликовал текcт обращения Саргсяна.

«Это не мое. Я оставляю должность руководителя нашей страны», — говорится в сообщении.

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