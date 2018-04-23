Песков рассказал об отношении Кремля к ситуации в Армении

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По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле относятся к ситуации в Армении как ко внутренним делам страны, передает РИА «Новости».

«Это исключительно внутреннее дело Армении, наверное, это все, что я могу сказать», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, считают ли в Кремле ситуацию с протестами в Армении угрожающей стабильности в регионе.

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Он также подчеркнул, что в России внимательно наблюдают за происходящим в Армении.

«Армения — это наш ближайший союзник, страна, с которой у нас развиваются самые тесные отношения, Армения — это участник ЕврАзЭс. Поэтому, конечно, для нас чрезвычайно важна эта страна, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за тем, что там происходит», — сказал он.

Песков также переадресовал вопрос о том, известно ли администрации президента о каком-либо особом режиме на российской военной базе в Гюмри или распоряжениях, адресованных российским военным в Армении, в Министерство обороны.

Ранее Песков ответил вопросом на вопрос о вмешательстве в ситуацию в Армении.