В ПАСЕ отказались обсуждать «вмешательство России» в дела Британии

В Бюро ПАСЕ не поддержали предложение Великобритании обсудить во время сессии «вмешательство России» в дела страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в аппарате Ассамблеи.

Как отмечается, 22 апреля представитель британской делегации предложил сделать предметом обсуждения Ассамблеи «соблюдение странами-членами международных договоренностей и принципов, основанных на международном праве, в контексте вмешательства России на Украину, в Грузию, в Молдавию и совсем недавнее в Великобританию». Он также обратил внимание на роль российской стороны в ситуации на сирийской территории.

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По словам источника, эта инициатива была отвергнута.

Ранее заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества Министерства иностранных дел России Илья Субботин заявил, что отношения России и Совета Европы переживают самый трудный момент за то время, что Россия находится в этой организации.