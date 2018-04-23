Посол в Аргентине исключил возможность высылки российских дипломатов из Латинской Америки

Российский посол в Аргентине Виктор Коронелли полностью исключил возможность высылки российских дипломатов из стран Латинской Америки. Об этом он сказал в интервью «Газете.Ru».

По его словам, на высылку дипломатов не согласится ни одна страна из региона.

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«К британо-американской инициативе присоединились только страны члены НАТО и несколько их ближайших союзников. У латиноамериканцев своя позиция», — сказал Коронелли.

Он добавил, что комментарии российской стороны в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери воспринимались в Аргентине с «полным пониманием».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за провокацией в Солсбери, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, стоят мощные силы в США и Великобритании.