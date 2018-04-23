В Раде рассказали о главном требовании Запада к Украине
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что главное требование Запада к Украине состоит в смене власти. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
«Все главные соратники «Народного фронта» съездили в Вашингтон и там были великолепно приняты. Людей президента там не было», — сказал Рабинович.
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По его словам, это указывает на то, что Запад требует смены власти на Украине.
Он также отметил, что президент Украины Петр Порошенко «находится в безвыходной ситуации» и не сможет занять президентский пост второй срок подряд.
Ранее Рабинович заявил, что Украина поссорилась со своими соседями и «осталась без друзей».
По его словам, Украина не сможет нормализовать отношения с соседями, в частности, с Россией в ближайшее время.