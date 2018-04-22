ЕС отреагировал на срыв переговоров Саргсяна и лидера оппозиции Пашиняна

Делегация Евросоюза в Армении и посольства стран ЕС в Ереване выступили с совместным заявлением по поводу срыва переговоров премьер-министра Сержа Саргсяна и лидера оппозиции депутата Николы Пашиняна. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

В частности, ЕС приветствовал инициативу властей установить диалог между правительством и демонстрантами. Однако авторы заявления выразили обеспокоенность тем, что короткая встреча Саргсяна и Пашиняна не смогла предотвратить дальнейший рост напряженности.

Реклама

«Европейский союз подтверждает важность того, чтобы стороны проявили сдержанность и ответственность, стремясь найти срочное решение проблемы с помощью переговоров», — говорится в совместном заявлении.

Ранее сообщалось, что переговоры Саргсяна и Пашиняна продлились три минуты и закончились безрезультатно. После этого армянская полиция начала разгонять демонстрантов в Ереване и задержала лидера оппозиции.