Трамп заявил, что не называет главу минюста именем персонажа мультфильма

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере прокомментировал публикацию в The Washington Post, в которой со ссылкой на источники сообщалось, что он называет главу минюста США Джеффа Сешнса именем персонажа мультфильма пятидесятых годов «мистер Магу».

«The Washington Post написала, что я называю Джеффа Сешнса «мистер Магу», а (заместителя генерального прокурора США) Рода Розенштейна — «мистером Пиперсом». Это «со слов людей, с которыми говорил президент». Нет таких людей и я не знаю этих персонажей... просто новые фейковые и отвратительные новости, чтобы распространить злую волю!», — написал Трамп.

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The Washington Post также писала, что Сешнсу якобы скоро придется покинуть должность, если Трамп примет решение освободить от занимаемой должности Розенштейна.

Ранее Розенштейн сказал Трампу, что тот не фигурирует в расследовании специального прокурора Роберта Мюллера в отношении его личного адвоката Майкла Коэна.