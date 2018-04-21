Германия ждет от КНДР конкретных шагов, подтверждающих прекращение ядерных испытаний

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что немецкая сторона ожидает от КНДР конкретных шагов, подтверждающих намерение прекратить ядерные испытания. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Я приветствую это заявление как шаг в верном направлении. Но для начала серьезного политического процесса и полноценной денуклеаризации КНДР необходимо, чтобы Пхеньян предпринял конкретные шаги и верифицированным образом полностью раскрыл свои атомную и ракетную программы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России приветствует заявление лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о прекращении ядерных и ракетных испытаний в КНДР.