Госдеп нашел на Украине коррупцию, цензуру и нарушения прав человека

В докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, обнародованном Госдепартаментом США, говорится, что на Украине продолжают наблюдаться серьезные нарушения в области прав человека, коррупция и цензура. Об этом сообщает «Укринформ».

«Наиболее существенные проблемы с правами человека включали незаконные казни и политически мотивированные исчезновения людей в контексте конфликта в Донбассе; пытки, а также жесткие и опасные для жизни условия в тюрьмах и местах задержания; произвольные аресты и задержания, отсутствие независимости судей», — говорится в тексте доклада.

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Также в докладе были упомянуты широкомасштабная коррупция на правительственном уровне, цензура, в частности, блокирование сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников преступлений против журналистов и антикоррупционных активистов.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде пожаловались на утрату суверенитета Украины.