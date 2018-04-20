Демократическая партия США подала иск против России, штаба Трампа и WikiLeaks

Национальный комитет демократической партии США подал иск против властей России, предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks, сообщает Washington Post.

В иске утверждается, что штаб Трампа вступил в сговор с российским правительством с целью взлома компьютерных сетей демократов и дискредитации противницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. По мнению демократов, взлом был осуществлен подготовленными ГРУ хакерами, а также специалистами Wikileaks.

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«В ходе президентских выборов в 2016 году Россия начала тотальное нападение на нашу демократию, и она нашла желающего и активного партнера в кампании Дональда Трампа», — говорится в заявлении председателя комитета Тома Переса.

Отмечается, что сам Трамп не назван ответчиком по иску, вместо этого в документе упоминаются различные официальные лица его предвыборного штаба.

РИА «Новости» со ссылкой на текст заявления сообщает, что иск подан против правительства России, ГРУ, предпринимателя Араза Агаларова и его сына Эмина, штаба Трампа и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.