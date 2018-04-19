МИД: Россия и США могут остаться без авиасообщения

В Министерстве иностранных дел России обвинили США в проблемах с выдачей въездных виз в Соединенные Штаты и предположили, что в будущем страны могут остаться без авиационного сообщения. Об этом сообщается в заявлении МИДа.

В ведомстве считают, что проблемы с выдачей въездных виз в США спровоцированы американской стороной. В МИДе заявили, что решение о сокращении визовых сотрудников было принято в Соединенных Штатах, а не предписано российской стороной.

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Подчеркивается, что Россия не объявила ни одного американского консульского сотрудника «персоной нон грата», а весь персонал из закрытого в Петербурге консульства был переведен в Москву. В ведомстве сделали вывод, что дипмиссии Соединенных Штатов «ничего не мешает» продолжать выдавать визы в обычном режиме, однако «у США явно нет [желания]» это делать.

В МИДе считают, что Вашингтон ведет «визовую блокаду» в отношении российских граждан, чтобы повлиять на «независимый курс» России на международной арене.

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. «Аэрофлот», который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», — заключили составители заявления.

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