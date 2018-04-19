Новым лидером Кубы стал Мигель Диас-Канель

Парламент Кубы утвердил 57-летнего Мигеля Диаса-Канеля новым президентом, он сменит на этом посту Рауля Кастро. Об этом сообщает Associated Press.

Официально Диас-Канель стал председателем государственного совета и Совета министров, где ранее занимал пост заместителя Кастро.

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Рауль Кастро возглавлял Кубу с 2006 года, когда эти полномочия сложил с себя его брат Фидель. Сначала он был исполняющим обязанности президента, после чего одержал победу на выборах в 2008 году.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, чего удалось добиться Раулю Кастро за 10 лет правления и каким будет его преемник Мигель Диас-Канель.