Депутаты Рады подрались после ток-шоу

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько подрались после эфире на украинском телеканале NewsOne.

Линько заявил, что в ходе драки Мельничук ударил его сзади в лицо. По пояснил, что заявление писать не будет, а нос, скорее всего, сломан. Отмечается, что конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии.

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Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту драки.

Ранее в Тернополе украинский депутат на инвалидной коляске избил полицейских.